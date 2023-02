Felipinho durante treinamento no Avaí - Leandro Boeira/Avaí

Publicado 27/02/2023 16:26

A temporada ainda está no início e o trabalho do técnico Alex no Avaí ainda está no começo, mas, aos poucos, o jovem comandante vai colocando as suas características na equipe. Uma das decisões foi promover o atacante Felipinho Rocha a titular.

O jovem, de apenas 20 anos, está no Avaí desde 2020, quando foi contratado pelo Leão junto ao Flamengo por empréstimo para fazer parte do Sub-20. Depois de se destacar, a diretoria fez questão de contratá-lo para mantê-lo no clube (Fla é ainda dono de 30% dos direitos econômicos), e a aposta deu certo.

Desde então, Felipinho tem crescido nos quesitos técnicos, táticos e físicos (de maneira literal). O garoto, de 1,79m de altura, tem feito trabalhos especiais no clube para ganhar força e massa muscular. A estratégia tem dado certo, e o técnico Alex está feliz com o desempenho do atacante.

Nesta temporada, Felipinho já fez sete jogos e marcou um gol. Mesmo ainda em fevereiro, o atacante já tem mais partidas disputadas pelo profissional em comparação a toda temporada de 2022, quando jogou apenas duas vezes.