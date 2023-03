Coluna do Venê

Lelê, montagem de elenco, dificuldades com logísticas e mais: diretor do Volta Redonda abre o jogo e fala do sucesso do Voltaço

Zada comenta momento da equipe, que é a melhor dos clubes de menor investimento do Campeonato Carioca, tem chance de terminar a Taça Guanabara no G-4 e está classificada na Copa do Brasil

Publicado 27/02/2023 18:39 | Atualizado há 20 horas