Patrick de Paula - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 28/02/2023 21:04 | Atualizado 28/02/2023 21:08

O Botafogo, por uma decisão interna, não divulgou qual foi a lesão sofrida por Patrick de Paula e que fará o jogador passar por cirurgia e retornar apenas em 2024 aos gramados. Mas a "Coluna do Venê" com fontes ligadas ao hospital que o jogador realizou os exames médicos apurou o que o volante, de fato, sofreu no joelho esquerdo.

De acordo com as fontes do hospital, Patrick de Paula sofreu lesão no ligamento lateral, no cruzado, nos dois meniscos e no côndilo femoral no joelho esquerdo. Ou seja, a situação do volante, que estava vivendo um dos melhores momentos desde que chegou ao Alvinegro, preocupa demais.

Nas redes sociais, o Botafogo optou por não revelar quais foram as lesões sofridas por Patrick de Paula no joelho esquerdo. APenas informou que o atleta passará por cirurgia e retorna em 2024. Veja abaixo o comunicado:



"BOLETIM MÉDICO



PATRICK DE PAULA



O atleta Patrick de Paula realizou exames médicos após lesão no joelho esquerdo no último jogo, em Brasília, que confirmaram a necessidade de cirurgia. A recuperação vai se estender durante toda a temporada. Patrick está sendo assistido pelo Departamento Médico do Clube e agradece as mensagens de apoio recebida nos últimos dias."