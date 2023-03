Botafogo encara o Sergipe pela primeira fase da Copa do Brasil - Vitor Silva/Botafogo

Botafogo encara o Sergipe pela primeira fase da Copa do BrasilVitor Silva/Botafogo

Publicado 01/03/2023 16:44

Rio - O Botafogo divulgou a lista de relacionados para o duelo desta quinta-feira (2), com o Sergipe, no Batistão, pela primeira fase da Copa do Brasil. Após a derrota para o Flamengo, o técnico Luís Castro conta com retornos importantes no elenco para o início da trajetória na competição nacional.

Adryelson e Rafael, que cumpriram suspensão contra o Rubro-negro no Campeonato Carioca, e Philipe Sampaio, que se recuperou após o susto no duelo com o Vasco, são as novidades na relação alvinegra.

Por outro lado, o treinador português precisou retirar algumas peças visando o primeiro compromisso. Patrick de Paula, que passará por cirurgia devido à grave lesão no joelho, e Joel Carli, que acabara de retornar às atividades, ficam fora.

Já Tiquinho Soares e Marçal, expulsos nos últimos minutos na derrota para o Flamengo, viajam e podem atuar normalmente contra o Sergipe. Eduardo, meia, segue no período de transição em recuperação de um grave problema na coxa direita. Veja abaixo a lista de relacionados: