Enderson Moreira foi desligado do comando do Botafogo em fevereiro de 2022 - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 01/03/2023 19:39

Rio - Campeão da Série B do Brasileirão pelo Botafogo, Enderson Moreira deixou o clube poucos meses após a conquista. Em entrevista ao programa "Primeiro Tempo", o atual treinador do Sport comentou sobre sua saída do Glorioso, e destacou não ter se incomodado com a decisão de John Textor em trocar o comando da equipe.

"A partir do momento em que o clube passa a ter um dono, é normal que ele tenha suas convicções e queira mudanças. É claro que não foi em função de resultado, muito diferente disso, vínhamos de um título da Série B, iniciando um trabalho para 2022 sem praticamente recurso nenhum, com poucas contratações, pouquíssimo investimento. A expectativa que tínhamos naquele momento é que, com a compra do Botafogo, os recursos fossem aparecer e iniciássemos um trabalho, mas eles pensaram de uma maneira diferente e eu respeito muito isso", disse.

Enderson, no entanto, afirmou não ter gostado da forma em que sua saída ocorreu, e disse que merecia ter tido mais consideração por parte da direitoria do Botafogo.

"A única coisa que fiquei chateado foi com a maneira como isso aconteceu. Foi dado primeiro na imprensa e depois eu fui comunicado, na véspera de um clássico. Por tudo que eu passei, pelo que eu fiz, acho que merecíamos pelo menos ter tido um pouquinho mais de consideração por parte deles. Mas a escolha é sempre do dono do clube", finalizou.

Enderson chegou ao Botafogo quando o clube estava na 14ª colocação da Série B. Com uma arrancada impressionatne, o Glorioso, que ainda não havia vendido sua SAF para o empresário John Textor, garantiu o título antecipado do campeonato. O treinador comandou a equipe em 31 jogos, sendo 20 vitórias, sete empates e quatro derrotas.