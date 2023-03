Adryelson em ação pelo Botafogo na derrota para o Vasco - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 01/03/2023 17:15

Rio - O lateral-direito Rafael e o zagueiro Adryelson, do Botafogo, serão julgados na próxima quarta-feira (8) pelo Tribunal de Justiça Desportiva do Rio de Janeiro (TJD-RJ) por conta das expulsões no clássico contra o Vasco, dia 16 de fevereiro, pela oitava rodada do Campeonato Carioca, vencido pelo Gigante da Colina por 2 a 0, no Maracanã.

Adryelson foi expulso logo aos 11 minutos de partida após interromper jogada promissora do Vasco. Ele era o último defensor e derrubou Alex Teixeira na entrada da área. O zagueiro foi enunciado no artigo 250 (praticar ato desleal ou hostil durante a partida, prova ou equivalente), que prevê de um a três jogos de suspensão.

O caso de Rafael é considerado mais grave e de alto risco para o Botafogo. Isso porque o lateral-direito, após a marcação de um pênalti para o Cruzmaltino, que foi anulado posteriormente, disparou socos no volante Rodrigo. Ele foi denunciado no artigo 254-A, §1º inciso I do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), por "praticar agressão física durante a partida, prova ou equivalente", que prevê punição de quatro a 12 jogos.

A dupla, enquanto aguarda o julgamento, está liberada para atuar pelo Botafogo nesta quinta-feira (2) pela Copa do Brasil, contra o Sergipe, e no próximo domingo (5), contra o Resende, pela 10ª rodada da Taça Guanabara.