Jogos de futebol poderão ter menos tempo em breveDivulgação/FIFA

Publicado 01/03/2023 17:49

Rio - Neste fim de semana, a International Football Association Board (IFAB) irá discutir o fim dos noventa minutos no jogo de futebol, segundo o "Marca". Presidente da Fifa, Gianni Infantino abriu a discussão por conta da perda de tempo durante as partidas e o mandatário planeja uma mudança em relação ao modelo atual.

As medidas que serão adotadas não serão aplicadas de forma imediata, mas uma mudança no tempo dos jogos pode ser vista em 2024. Além disso, a regra atual do impedimento também será tema de discussão dentre os membros do IFAB, uma vez que Arsene Wenger, diretor de desenvolvimento da Fifa, é favorável a uma modificação.



Tratada em reuniões anteriores, Wenger procura beneficiar o atacante em detrimento do defensor. A mudança sugere que um jogador esteja habilitado a seguir jogando caso a última parte de seu corpo esteja alinhada com a do zagueiro, permitindo que o atleta fique à frente do defensor e possua vantagem.

A partir de julho, o IFAB determinou algumas mudanças no futebol. Por conta das provocações de Dibu Martínez contra seus adversários em disputas de pênaltis, os goleiros não poderão distrair o cobrador retardando a execução dos pênaltis. Além disso, o tempo de comemoração de gols dos jogadores será acrescido pela arbitragem.