Léo Índio cobra pênalti que abriu o caminho da classificação do Nova Iguaçu na Copa do Brasil - Reprodução de TV

Publicado 01/03/2023 17:46

Em sua terceira participação na Copa do Brasil, o Nova Iguaçu passou pela primeira vez para a segunda fase, ao derrotar em casa o Vitória por 2 a 0, na tarde desta quarta-feira (1), no Laranjão. Léo Índio e Márcio Duarte foram os autores dos gols no resultado histórico para a equipe da Baixada Fluminense.



Após ser eliminado no primeiro jogo em 2018 e 2022, o Nova Iguaçu finalmente venceu na Copa do Brasil e garantiu mais R$ 900 mil com a classificação, além dos R$ 750 mil pela participação na primeira fase.



Na próxima rodada, enfrentará o Nova Mutum, do Mato Grosso, e quem passar receberá mais R$ 2,1 milhões, valor considerável para os clubes com orçamentos tão modestos.



Já o tradicional Vitória, que voltou à Série B do Brasileirão, amarga mais uma decepção em 2023. Mal no Campeonato Baiano, a equipe rubro-negra ficou fora da disputa pelo título em mais um ano e não se garantiu na Copa do Brasil de 2024, caindo na competição nacional também na primeira fase, o que atrapalhará financeiramente o clube.



Como foram os gols



O Nova Iguaçu abriu o placar aos 23 minutos do segundo tempo, com Léo Índio cobrando pênalti marcado por bola na mão da defesa do Vitória.

Com a classificação encaminhada, a equipe da Baixada Fluminense marcou o segundo aos 37: Márcio Duarte dominou no peito e deu belo chute para garantir a classificação muito comemorada.