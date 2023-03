Estádio Vale das Laranjeiras, em Xerém - Leonardo Brasil / Fluminense FC

Publicado 01/03/2023 17:55

Tratado como uma das grandes promessas de Xerém dos últimos anos, o meia Miguel foi anunciado pelo Sochi FC, da Rússia. O jogador de 19 anos assinou com a equipe da primeira divisão russa até o final de 2026.

Miguel sendo anunciado pelo Sochi FC, da Rússia Divulgação / Sochi FC

"Muito legal estar aqui, muito feliz. Vi que a cidade era muito boa, o time está muito bem, teve temporadas boas recentemente e vem crescendo com passar dos anos, então não hesitei muito. Sei que o clube chegou recentemente em Sochi, há quatro anos, veio de Moscou, estava na Segunda Divisão até uns anos atrás e vem crescendo bastante.", afirmou Miguel.



Miguel foi tratado como uma das maiores joias do Fluminense quando apareceu para o profissional. Quando estreou, se tornou o jogador mais jovem da história do clube a jogar no time principal, com 16 anos e 6 meses. Entretanto, nunca conseguiu se firmar no Tricolor. Ao todo, ele disputou 20 partidas pelo clube e deu quatro assistências.

Uma das grandes polêmicas em volta de Miguel foi sua saída do Fluminense. Ele deixou o clube após um processo judicial, alegando que não recebeu o FGTS e o atraso no pagamento de um reajuste salarial.

Após rescindir com o tricolor, assinou com o Red Bull Bragantino até o final de 2022. Ele jogou 25 partidas pelo Massa Bruta, marcou dois gols e deu duas assistências. No fim de seu vínculo, o clube do interior paulista decidiu não renovar com o jovem e ele ficou livre no mercado.