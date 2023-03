José Mourinho - Reprodução/ Skysports

José MourinhoReprodução/ Skysports

Publicado 01/03/2023 18:08

O técnico José Mourinho, da Roma, foi suspenso por dois jogos e multado em 10 mil euros (R$ 55,3 mil) por seu comportamento na derrota diante da Cremonese por 2 a 1, nesta última terça-feira (28), pela 24ª rodada do Campeonato Italiano. O treinador português foi expulso e invadiu o vestiário da arbitragem.

Mourinho foi punido "por ter respondido com veemência e de maneira provocadora a uma decisão da arbitragem" e "por ter, no final do jogo, entrado sem ser autorizado no vestiário dos árbitros proferindo declarações gravemente ofensivas". O treinador ficará suspenso nos jogos contra Juventus e Sassuolo.

Com a derrota, a Roma se manteve com 44 pontos e caiu para o quinto lugar, sendo ultrapassada pela Lazio. O time italiano volta a campo no próximo domingo (5), às 16h45 (de Brasília), contra a Juventus, em casa. Mourinho volta a ficar à disposição contra a Real Sociedad, no dia 9, pela Liga Europa.