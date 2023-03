Manchester United venceu o West Ham na FA Cup - LINDSEY PARNABY / AFP

Publicado 01/03/2023 20:01

Manchester - Foi com emoção, mas deu Manchester United. Quatro dias depois do título da Copa da Liga Inglesa, o United voltou a entrar em campo, dessa vez pela Copa da Inglaterra. Em casa, os Diabos Vermelhos receberam o West Ham e saíram atrás no placar, mas mostraram poder de reação e, de virada, conseguiram a classificação para as quartas de finais da FA Cup.

Benrahma abriu o placar para os visitantes. O United empatou com um gol contra de Aguerd. Na reta final, os Diabos Vermelhos marcaram com Garnacho e Fred para sacramentar a classificação em Old Trafford.

COMEÇO LENTO

Com um time misto, o United começou o jogo tentando imprimir velocidade, mas parou na defesa do West Ham. Sabitzer teve a melhor chance ao finalizar forte, rasteiro. Fabianski fez bela intervenção para evitar o gol dos mandantes, no que foi a única chance perigosa do primeiro tempo.



VISITANTES NA FRENTE

Na volta do intervalo, melhor para o West Ham. Os visitantes saíram na frente do placar em Old Trafford com um golaço de Said Benrahma. Aos nove minutos, o argelino recebeu dentro da área do United e acertou um belo chute, sem chances para De Gea.

PRESSÃO DO UNITED

Atrás no placar, o United acordou na partida e colocou o West Ham nas cordas. Em cobrança de falta pela esquerda, Bruno Fernandes cruzou na cabeça de Casemiro, que testou para o gol. O gol foi anulado pelo VAR. Praticamente no lance seguinte, Aguerd foi cortar escanteio cobrado e desviou para o próprio gol. Tudo igual no placar aos 32 minutos da etapa final.



VIRA-VIROU

Com um Old Trafford pulsante, foi questão de tempo para o United virar o placar. Aos 45 minutos do segundo tempo, após bola cruzada na área, a zaga cortou e Weghorst finalizou, a bola sobrou nos pés de Garnacho. O jovem argentino acertou uma linda finalização, sem chances para o goleiro. Nos acréscimos, o United aproveitou vacilo da zaga do West Ham e Fred finalizou para sacramentar a classificação dos Diabos Vermelhos.



PRÓXIMOS COMPROMISSOS

Pela Premier League, o Manchester United volta a entrar em campo no próximo domingo, contra o Liverpool, em Anfield, às 13h30 (de Brasília). O West Ham, por outro lado, visita o Brighton, no sábado, às 11h (de Brasília).