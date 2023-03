Vítor Pereira - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 01/03/2023 18:56

O Flamengo não conseguiu superar o Del Valle e perdeu a Recopa Sul-Americana, mas o técnico Vitor Pereira enxerga um legado nesse duelo: o time melhorou com o esquema de três zagueiro, e o português quer manter essa estratégia com o retorno de Léo Pereira, recuperado de lesão muscular.

Diante do Del Valle, o volante Thiago Maia, improvisado, atuou no lado esquerdo da zaga, com David Luiz centralizado e Fabricio Bruno no lado direito. A ideia de Vitor Pereira é colocar Léo Pereira, que é canhoto, no lado esquerdo do setor defensivo. A dúvida é: tirar alguém do quarteto ofensivo e colocar dois volantes ou só um volante e manter os quatro (Everton Ribeiro, Arrascaeta, Pedro e Gabigol) na equipe.

Para o próximo jogo, que será contra o Vasco no domingo, Vitor Pereira terá mais três dias de preparação para definir o time e a estratégia para ganhar o clássico.