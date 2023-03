Messi foi campeão do Mundo em 2022 - Jewel SAMAD / AFP

Messi foi campeão do Mundo em 2022Jewel SAMAD / AFP

Publicado 02/03/2023 11:27

Lionel Messi foi generoso e quis presentear seus companheiros de seleção argentina após o título do Mundial do Catar. De acordo com o jornal "The Sun", o craque gastou cerca de R$ 1 milhão com 35 celulares, que foram banhados a ouro e personalizados para cada integrante da equipe. Além disso, os aparelhos têm a frase "Campeões da Copa do Mundo 2022" estampada.

Cada celular de modelo iPhone 14 personalizado custou cerca de R$ 31 mil. Ao jornal "Marca", o CEO da loja "iDesign Gold", que prestou o serviço a Messi, Benjamin Lyons disse que o craque gostaria de adquirir e presentear seus companheiros com algo diferente para que lembrassem do título mundial, e foi então que ele deu a sugestão.

"Messi é um dos nossos clientes mais leais e se colocou em contato conosco há uns meses depois da final da Copa do Mundo. Disse que queria um presente especial para celebrar a incrível vitória, mas não queria os relógios habituais. Então, sugeri isso, e a ideia o encantou", contou.

A Argentina ganhou a Copa do Mundo de 2022 em uma final contra a França nos pênaltis. Esse foi o primeiro título mundial de Messi com a seleção argentina.

Veja a personalização dos celulares:

35 celulares foram banhados a ouro e personalizados Foto: Reprodução