Tiquinho Soares - Vitor_Silva/Botafogo

Publicado 02/03/2023 11:17

Rio - O Botafogo não desistiu de ter Tiquinho Soares em campo na estreia da Copa do Brasil, nesta terça-feira (02), contra o Sergipe, em Aracaju. O departamento jurídico do clube prepara uma ação no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) para derrubar a suspensão de 30 dias dada pelo TJD-RJ por conta da cabeçada dada pelo jogador no árbitro Tarcizo Pinheiro Caetano no clássico contra o Flamengo.

Apesar de estar se movimentando, o Botafogo sabe que dificilmente poderá contar com Tiquinho em campo. O pouco tempo hábil para conseguir derrubar a decisão até o julgamento, marcado para a próxima segunda-feira, faz as chances do atacante entrar em campo serem pequenas.

Tiquinho Soares foi denunciado nos artigos 254-A (agressão) e 243-F (ofensa à honra) após relato na súmula por parte do árbitro. Ele deu uma cabeçada no árbitro do clássico contra o Flamengo, vencido pelo Rubro-negro por 1 a 0.



Companheiros de elenco do camisa 9, Fernando Marçal, Joel Carli e Lucas Perri também foram denunciados. Os dois primeiros foram enquadrados no artigo 258 II (reclamar contra decisões da arbitragem) e o último no artigo 258 (conduta contrária à disciplina ou ética desportiva), por ter presentado com uma luva um torcedor que invadiu o gramado.



Joel Carli e Lucas Perri podem pegar suspensão de um a seis jogos, enquanto Marçal pode pegar até 12 partidas de suspensão, além de multa de R$ 100 a R$ 100 mil.