Cristiano tem contrato com o Fluminense até o fim de 2024 - Marcelo Gonçalves/Fluminense FC

Cristiano tem contrato com o Fluminense até o fim de 2024Marcelo Gonçalves/Fluminense FC

Publicado 02/03/2023 09:35

Rio - Novo reforço da Chapecoense, o lateral-esquerdo Cristiano foi às redes sociais na noite da última quarta-feira se despedir do Fluminense. O jogador, que será emprestado ao time catarinense até o fim do ano, negou que tenha qualquer valor a receber do Tricolor, diferentemente do que deu a entender em entrevista recente ao "Netflu".

"Vindo aqui nesse momento para me despedir e agradecer imensamente ao Fluminense pela oportunidade de vestir essa camisa tão especial. Ao contrário do que alguns veículos de imprensa publicaram, não tenho nada para cobrar, mas sim para agradecer ao presidente Mario Bittencourt e Paulo Angioni e toda direção, que sempre me apoiaram neste retorno ao Brasil", escreveu Cristiano.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Cristiano (@crisleite15) "Estarei na torcida pelos meus companheiros, para que consigam conquistar objetivos e que seja coroada com títulos, que nossa gigante torcida merece. Um grande abraço e boa sorte para todos nós na sequência da temporada", completou.

Contratado em 2022 por R$ 9 milhões, Cristiano não está nos planos do Fluminense. O jogador não teve bom rendimento no ano passado e foi liberado por Diniz. Com a lesão de Jorge, que teve uma ruptura nos ligamentos do joelho direito, a possibilidade de Cristiano ser utilizado cresceu, porém, rapidamente o Tricolor fechou com Marcelo.



No total, o lateral-esquerdo entrou em campo com a camisa do Fluminense em 35 jogos, tendo feito um gol e uma assistência. Cristiano tem contrato com o clube carioca até o final de 2024.