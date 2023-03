Mário Bittencourt - MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Luiz Freitas Divulgação Rio - O Fluminense deve fechar com mais um reforço para a temporada. De acordo com o jornalista Victor Lessa, da Rádio Globo, o clube está perto de acertar a contratação do meia Luiz Freitas, de apenas 18 anos, que deixou o Palmeiras recentemente e atualmente está sem clube.

Luiz Freitas se destacou na base do Palmeiras e chegou a ser inscrito pelo clube na Libertadores de 2020, mas não foi aproveitado nos profissionais. Nos últimos meses, perdeu espaço no time sub-20 do Verdão e optou por deixar o clube. O Fluminense enxerga bastante potencial no garoto e o encara como uma grande promessa.

Nas categorias de base, Luiz Freitas era figura constante na seleção brasileira. O jovem foi titular da seleção sub-17 até 2021 e campeão do Sul-Americano Sub-15 com o Brasil.