Já a britânica Katie Boulter avançou sem ter de disputar um jogo inteiro. A cabeça de chave 24 tinha 7/6 (7/5) e 1 a 0 quando a checa Brenda Fruhvirtova abandonou após sentir uma lesão. Parceira de duplas de Bia Haddad, a americana Taylor Townsend estreou em simples com grande vitória por duplo 6/2 sobre a belga Elise Mertens, cabeça de chave 25 em Miami. OUTROS RESULTADOS

A parcial começou com a francesa bem no saque e com Bia tendo de salvar break point para empatar por 2 a 2. No quinto game, a brasileira abriu um 0 a 30 no serviço de Parry e não sustentou. Mas virou o jogo na parcial sete, fazendo 4 a 3 e com o serviço. Foi para o serviço para fechar em 6 a 4 e não decepcionou, fechando em pontos diretos. Bateu no peito para celebrar o triunfo e agradeceu o apoio da torcida.