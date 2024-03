João Chianca, o Chumbinho - Thiago Diz/World Surf League

Publicado 21/03/2024 17:32

Rio - João Chianca ainda segue sem prazo para retornar ao mar. O Chumbinho, como é conhecido, está em recuperação em Saquarema, no Rio de Janeiro, após sofrer um grave acidente em Pipeline, no Havaí, em dezembro do ano passado. A ausência do brasileiro na etapa de Bells Beach, na Austrália, já foi confirmada pela Liga Mundial de Surfe (WSL).

O australiano Morgan Cibilic foi escolhido para substituir o brasileiro. Já classificado para os Jogos Olímpicos de Paris 2024, João Chianca foi colocado em protocolo de concussão. A etapa de Bells Beach, a quarta do Circuito Mundial, começa na noite da próxima segunda-feira (25) — manhã de terça na Austrália — e vai até o dia 5 de abril.

João Chinca foi o quarto colocado na classificação geral do Circuito Mundial de 2023 e, por isso, garantiu a vaga nos Jogos Olímpicos de Paris 2024 junto com o compatriota Filipe Toledo — que foi o número 1. Na final da WSL, Chumbinho venceu o australiano Jack Robinson na primeira rodada, mas caiu para o também australiano Ethan Ewing — este que venceria o americano Griffin Colapinto e seria derrotado por Filipe Toledo na disputa pelo título.

No dia 3 de dezembro, João Chianca aproveitava as férias em Pipeline, no Havaí, quando sofreu um grave acidente enquanto praticava. O brasileiro caiu de uma onda e foi arremessado nos corais, onde bateu com a cabeça e ficou desacordado. Ele foi resgatado após três minutos e possuía cortes na cabeça. Chumbinho recuperou os sentidos antes de entrar na ambulância.

Desde então, Chumbinho tem se recuperado sem dar muitos detalhes. Ele ainda não apareceu surfando nas redes sociais. Após Bells Beach, o Circuito Mundial segue para a etapa de Margaret River, também na Austrália, entre os dias 11 e 21 de abril. A expectativa é que João Chianca retorne ainda antes dos Jogos Olímpicos de Paris, entre os dias 26 de julho e 11 de agosto.