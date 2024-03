Tiago Nunes - Vitor Silva / Botafogo

Rio - O treinador Tiago Nunes, de 44 anos, que deixou o Botafogo há um mês, foi anunciado nesta sexta-feira como novo comandante da Universidad Católica, do Chile. O brasileiro assinou contrato com o clube até o fim da temporada de 2024.

El Director Técnico brasileño selló su vínculo con #LosCruzados hasta el término de la temporada 2024 Con extensa carrera en su país natal y un reciente paso por Sporting Cristal, el DT suma en su palmarés una Copa Sudamericana ,… pic.twitter.com/3Q0Yy9UZDF — Universidad Católica (@Cruzados) March 22, 2024

Será a segunda experiência de Tiago Nunes em clubes sul-americanos, fora do Brasil. No ano passado, ele comandou o Sporting Cristal, do Peru, que disputou a Libertadores, sendo eliminado na fase de grupos por Fluminense e River Plate.

O treinador dirigiu o Botafogo por três meses e acabou demitido no dia 22 de fevereiro, após empate com Alvinegro contra o Aurora, da Bolívia, na estreia do Glorioso pela Pré-Libertadores. Atualmente, o clube carioca é comandado interinamente por Fábio Matias.

A Universidad Católica foi eliminada da primeira fase da Sul-Americana e ocupa a 12ª colocação no Campeonato Chileno. Tiago Nunes passou por outros clubes importantes do Brasil como Grêmio e Corinthians. Seu trabalho de mais destaque foi no Athletico-PR, quando conquistou uma Sul-Americana e uma Copa do Brasil em 2018 e 2019.