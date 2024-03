Harry Kane sofreu lesão no tornozelo esquerdo no fim de semana passado e não conseguiu se recuperar - Paul Ellis / AFP

Harry Kane sofreu lesão no tornozelo esquerdo no fim de semana passado e não conseguiu se recuperar Paul Ellis / AFP

Publicado 22/03/2024 18:30

Londres - O técnico Gareth Southgate, da seleção inglesa, confirmou a ausência do astro Harry Kane no amistoso contra o Brasil, neste sábado (23), às 16h (de Brasília), em Wembley. O maior artilheiro da história da Inglaterra não se recuperou de lesão no tornozelo esquerdo e, inclusive, ficou de fora do treino desta sexta-feira

Além do camisa 9, o treinador confirmou os desfalques de Henderson, do Ajax, e de Cole Palmer, do Chelsea, em entrevista coletiva.



"Amanhã (sábado), não teremos Henderson, Kane e Palmer. Eu diria que Cole Palmer e Jordan (Henderson) ainda têm alguma chance de enfrentar a Bélgica (no segundo amistoso, terça). Harry Kane é uma grande dúvida", declarou.

Em preparação para a Eurocopa, o comandante ainda tenta ver um lado positivo nos desfalques: "É uma grande oportunidade para alguns jogadores, temos que ver outros atletas pensando na Euro. Pela nossa perspectiva, é um grande exercício".

Confira a lista completa de convocados da Inglaterra:



Goleiros - Johnstone (Crystal Palace), Pickford (Everton) e Ramsdale (Arsenal);

Defensores - Branthwaite (Everton), Chilwell (Chelsea), Dunk (Brighton), Gomez (Liverpool), Konsa (Aston Villa), Maguire (Manchester United), Stones (Manchester City) e Walker (Manchester City);



Meio-campistas - Bellingham (Real Madrid), Gallagher (Chelsea), Henderson (Ajax), Maddison (Tottenham), Rice (Arsenal) e Mainoo (Manchester United);

Atacantes - Bowen (West Ham), Foden (Manchester City), Gordon (Newcastle), Kane (Bayern de Munique), Palmer (Chelsea), Rashford (Manchester United), Toney (Brentford) e Watkins (Aston Villa).