CBF e ICSS celebram assinatura de acordo de cooperação - Rafael Ribeiro / CBF

Publicado 22/03/2024 17:01

Rio - A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) anunciou, na tarde desta sexta, um acordo cooperativo com a ICSS (Centro Internacional de Segurança Esportiva) para promover uma série de ações de combate à manipulação de resultados e fraudes. O futebol brasileiro viveu um "boom" de escândalos de aposta no ano passado, quando mais de 30 jogadores foram denunciados pela "Operação Penalidade Máxima"

As duas entidades irão trabalhar juntas para reforçar a integridade no esporte. A ICSS conta com a cooperação de várias organizações internacionais importantes, como a UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura), a UNODC (Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime), o Conselho da Europa e o Banco Mundial.

"Estamos construindo um ecossistema para que instituições como o ICSS e a Aliança Global de Integridade Esportiva (SIGA), empresas de monitoramento como Sportadar, Statsperform e Genius, e uma Força-Tarefa de Investigação privada possam trabalhar em conjunto com a CBF, a CONMEBOL e a FIFA para apoiar as autoridades públicas na sua missão de processar criminosos que atuam na manipulação de resultados esportivos.", disse o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues.



"Nosso objetivo é garantir recursos suficientes para fazer o maior investimento no mundo que uma organização esportiva já fez para proteger a integridade, consolidando o papel da CBF como incubadora de boas práticas nesta área.”, concluiu.

Presentes na assinatura do acordo estiveram o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, o coordenador executivo geral das Seleções Masculinas, Rodrigo Caetano, a chefe da delegação brasileira, Leila Pereira, os jogadores Danilo e Vini Jr, assim como o treinador Dorival Jr. Além deles, o presidente do ICSS, Mohammed Hanzab, e o CEO da entidade, Massimiliano Montanari, também estiveram na cerimônia.

Sediado em Doha, o ICSS é uma organização global, independente e sem fins lucrativos que trabalha com integridade e segurança no esporte.



“Quando a CBF nos contou sobre seus planos de posicionar o Brasil como uma referência internacional no campo da integridade, entendemos que havia uma oportunidade de pôr em prática todos os conhecimentos e instrumentos que desenvolvemos nos últimos 12 anos. Em conjunto com a CBF, decidimos assinar nosso acordo aqui em Wembley, um dos lugares mais simbólicos do futebol no mundo, para destacar a dimensão global da nossa iniciativa e dos problemas que queremos enfrentar.”, afirmou o presidente do ICSS, Mohammed Hanzab.

O Brasil enfrenta a Inglaterra neste sábado, às 16h (de Brasília), em Wembley. Depois, na terça, faz amistoso contra a Espanha, no Santiago Bernabéu, às 17h30.