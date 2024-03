Jorge Jesus - Divulgação / Al-Hilal

Jorge JesusDivulgação / Al-Hilal

Publicado 22/03/2024 16:30

Rio - O treinador Odair Hellmann, de 47 anos, dirigiu clubes importantes do Brasil como Internacional, Fluminense e Santos, atualmente está comandando o Al-Riyadh, da Arábia Saudita. Lá, o catarinense pode acompanhar de perto o trabalho de Jorge Jesus, que comanda o Al-Hilal. A equipe saudita bateu recentemente o recorde mundial de vitórias seguidas e vem de 29 triunfos consecutivos. Na opinião de Odair há semelhanças no trabalho atual do português com o Flamengo de 2019.

"O Al-Hilal tem características muito parecidas com o Flamengo de 2019, guardando as devidas proporções em relação a nomes e características. O time, coletivamente, é muito parecido com o Flamengo. A capacidade de definição é muito forte. Uma imposição muito grande, e não só na parte ofensiva, mas na hora da retomada da bola, uma imposição na hora de marcar", afirmou em entrevista ao "GE".

Odair acompanhou de perto a equipe do Flamengo comandada por Jorge Jesus em 2019. Ele enfrentou o Rubro-Negro, dirigindo o Internacional, nas quartas de finais da Libertadores. Naquele ano, o clube carioca faturou a principal competição de clubes do continente e o Brasileiro.

O bom momento do português no futebol saudita acontece sem Neymar. O brasileiro entrou em campo em apenas cinco jogos pelo Al-Hilal e se recupera de grave lesão no joelho esquerdo. Na opinião de Odair Hellmann, o camisa 10 irá se recuperar e desempenhar um bom futebol em breve.

"Ele tem talento e trabalha. Eu tenho certeza que o Neymar, após essa lesão, vai voltar mais forte, com vontade de fazer uma ótima recuperação e dar continuidade ao trabalho, para que possa fazer a próxima Copa do Mundo, que talvez seja a última. A gente nunca sabe, mas dentro de uma cronologia de idade, de questão física. Vai colocar na cabeça que essa é a Copa do Mundo e ele vai se entregar, mais do que já se entregou até hoje", disse.