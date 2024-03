Bruno Sávio é um dos destaques do Bolívar, adversário do Flamengo na Libertadores - Divulgação / Bolívar

Publicado 22/03/2024 14:49

Bolívia - Atacante do Bolívar, adversário do Flamengo na fase de grupos da Libertadores, o brasileiro Bruno Sávio projetou como será o duelo contra o Rubro-Negro. Ele, que esteve no banco de reservas do Al-Ahly no jogo contra o clube da Gávea no Mundial de Clubes de 2022, afirmou que o Flamengo é um time dificílimo de enfrentar, mas exaltou a dificuldade de jogar contra os bolivianos na altitude.

"Dos times brasileiros, para mim o Flamengo é quem tem o melhor investimento, você tem jogadores de seleção, conhecidos. É sempre difícil jogar contra o Flamengo. No Mundial de Clubes eu não entrei, mas meu ex-clube jogou contra. Sei como é difícil jogar contra o Flamengo", disse Bruno Sávio, em entrevista à "ESPN".

"Também é muito difícil jogar contra nós, um time bem treinado, temos nossos valores individuais também. Inclusive ano passado o Palmeiras veio aqui e perdeu, o Cerro Porteño, o Barcelona-EQU e o próprio Athletico-PR. Espero que esse ano a gente consiga provar novamente que temos qualidade", complementou.

O Estádio Hernando Siles, casa do Bolívar, é uma das principais armas do time para se classificar às oitavas de finais da Libertadores. O campo se localiza em La Paz, que fica mais de 3.600 metros acima do nível do mar. Apesar de ser brasileiro, Bruno Sávio revelou que se adaptou bem à altitude.

"Nunca tive muito problema com a altitude. Desde que cheguei me adaptei muito rápido. A altitude é muito pessoal, cada um reage de cada forma. Para mim foi muito tranquilo. Claro que muitas pessoas se sentem mal, mas tem pessoas que não sentem nada. Acho que a grande prova disso é que recentemente a seleção veio aqui e ganhou da Bolívia", comentou Bruno Sávio, se referindo a vitória do Brasil por 4 a 0, no dia 29 de março de 2022, pelas eliminatórias da Copa do Mundo.

Bruno Sávio está em sua segunda passagem pelo Bolívar, após atuar pelo clube em 2021. Somando as duas trajetórias, o atacante tem 27 gols marcados e 15 assistências feitas em 63 jogos disputados. No futebol brasileiro, o jogador de 29 anos atuou por América-MG, Mirassol, Cuiabá, Bragantino, Avaí e Guarani.