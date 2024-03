Sob o comando de Dorival Júnior, o Brasil enfrenta a Inglaterra neste sábado (23), às 16h (de Brasília), em Londres - Rafael Ribeiro / CBF

Publicado 22/03/2024 14:45 | Atualizado 22/03/2024 14:47

Londres - A seleção brasileira realizou, nesta sexta-feira (22), o treino de reconhecimento do gramado de Wembley. No lendário estádio de Londres, o Brasil enfrentará a Inglaterra em um amistoso neste sábado, às 16h (de Brasília).

O técnico Dorival Júnior tem variado o time entre os esquemas 4-3-3 e 4-4-2, com muita utilização dos lados de campo. Além disso, ele foca em trabalhar nas jogadas de bola parada da equipe inglesa, de acordo com o 'ge'.

O Brasil já enfrentou a Inglaterra três vezes em Wembley, desde que o estádio foi modernizado, e nunca venceu. Em 2017, sob o comando de Tite, empatou sem gols. Já em 2013, perdeu por 2 a 1, e, em 2007, empatou em 1 a 1.

Desta vez, a Seleção entrará em campo com a seguinte escalação: Bento, Danilo, Fabrício Bruno, Beraldo e Wendell; Bruno Guimarães, João Gomes e Lucas Paquetá; Vini Jr, Rodrygo e Raphinha.

Após o duelo com os ingleses, a Seleção embarca para Madrid, no domingo (24), onde encara a Espanha na terça-feira (26), no Santiago Bernabéu.