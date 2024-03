Harry Kane é o maior artilheiro da história da seleção inglesa, com 62 gols - Adrian Dennis / AFP

Publicado 22/03/2024 15:30

Maior artilheiro da história da seleção inglesa, Harry Kane não deve enfrentar o Brasil em amistoso neste sábado (23), às 16h (de Brasília), em Wembley. O camisa 9 sofreu lesão no tornozelo esquerdo no fim de semana passado, quando entrou em campo pelo Bayern de Munique, e não esteve presente no último treino da Inglaterra visando o duelo com os brasileiros.

Além do centroavante, o meia Henderson não participou das atividades. Ambos permaneceram dentro do prédio do centro de treinamento, em trabalhos individuais.

Já Alexander-Arnold, do Liverpool, Trippier, do Newcastle, e Reece James, do Chelsea, principais nomes para a lateral direita da Inglaterra, não puderam ser convocados por estarem no departamento médico.

Confira a lista completa de convocados da Inglaterra:

Goleiros - Johnstone (Crystal Palace), Pickford (Everton) e Ramsdale (Arsenal);



Defensores - Branthwaite (Everton), Chilwell (Chelsea), Dunk (Brighton), Gomez (Liverpool), Konsa (Aston Villa), Maguire (Manchester United), Stones (Manchester City) e Walker (Manchester City);

Meio-campistas - Bellingham (Real Madrid), Gallagher (Chelsea), Henderson (Ajax), Maddison (Tottenham), Rice (Arsenal) e Mainoo (Manchester United);



Atacantes - Bowen (West Ham), Foden (Manchester City), Gordon (Newcastle), Kane (Bayern de Munique), Palmer (Chelsea), Rashford (Manchester United), Toney (Brentford) e Watkins (Aston Villa).