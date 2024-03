Filipe Cândido esteve à frente do Boavista em 13 jogos - Dikran Sahagian/Boavista SC

Publicado 22/03/2024 14:33

Rio - O Boavista terá um problema para a final da Taça Rio contra o Botafogo, nos dias 27 e 31. O técnico português Filipe Cândido acertou a saída do clube carioca após receber uma proposta do União Leiria, de Portugal. Também deixam o Verdão de Saquarema o auxiliar Helder Fonseca e o preparador físico Pedro Silva.

Filipe Cândido, de 44 anos, esteve à frente do Boavista em 13 jogos. Ao todo, foram seis vitórias, três derrotas e quatro empates. O treinador português se apresenta ao União Leiria, de Portugal, nesta semana.

O Verdão de Saquarema foi o sexto colocado da Taça Guanabara e garantiu a vaga na final da Taça Rio após eliminar a Portuguesa-RJ. Além disso, o time conseguiu a classificação para a Série D do Brasileirão de 2025.

O Boavista enfrenta o Botafogo, no dia 27, às 19h30 (de Brasília), no Estádio Elcyr Resende, em Bacaxá, pelo jogo de ida da final da Taça Rio. A partida de volta será no dia 31, às 18h30, no Nilton Santos.

Veja a nota oficial do Boavista:

"O Boavista SC informa que, após conquistar o grande objetivo de retornar ao cenário nacional com a vaga na Série D do Campeonato Brasileiro de 2025, recebeu uma proposta do União Leiria, de Portugal, pelo Mister Filipe Cândido.



Após negociação, os clubes chegaram a um entendimento e o treinador já se apresenta a equipe de seu país natal nesta semana. Também deixam o Verdão o auxiliar Helder Fonseca e o preparador físico Pedro Silva.



O treinador de 44 anos esteve à frente do Boavista em 13 jogos e além de garantir a vaga no Brasileirão, foi parte essencial na classificação às finais da Taça Rio.



Agradecemos ao profissional pelos serviços prestados e desejamos sucesso na sequência de sua carreira.



Antes auxiliar, o português José Quadros assume o comando da equipe até o fim do Estadual."