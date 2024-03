O lateral Escobar foi o jogador que mais se feriu no ataque de torcedores do Sport ao ônibus do Fortaleza - Mateus Lotif / Fortaleza

Publicado 22/03/2024 14:05

após quatro partidas. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) acatou parcialmente o pedido de efeito suspensivo

O Sport voltará a ter torcida em seus jogos como mandantee visitante,. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) acatou parcialmente o pedido de efeito suspensivo da punição de oito jogos por causa do ataque de uma torcida organizada do clube pernambucano ao ônibus do Fortaleza , em 22 de fevereiro, ferindo seis jogadores.

A nova decisão libera a torcida do Sport, mas proíbe a presença de qualquer torcida organizada do clube nos estádios. Na prática, os integrantes dessas facções poderão assistir aos jogos, mas sem utilizar qualquer item que faça referência a elas.



O Sport ainda terá de fechar o setor do estádio destinado às organizadas e colocar uma faixa com 'paz' escrita nela.



A nova decisão, proferida pelo relator do caso, Felipe Bevilacqua, estará em vigor até o julgamento do recurso do clube no Pleno do STJD.



O clube pernambucano foi punido por unanimidade pelo STJD, em 12 de março. Desde então, jogou sem sua torcida contra Trem-AP (Copa do Brasil) e Altos (Copa do Nordeste) como vivistante, Murici-AL (Copa do Brasil) e Náutico (Copa do Nordeste) como mandante.



Com a decisão do STJD, voltará a receber público na partida de quarta-feira (27), contra o Juazeirense, pela Copa do Nordeste.



Relembre o caso do ataque ao ônibus do Fortaleza



Após o duelo pela Copa do Nordeste, em 22 de fevereiro, o ônibus com a delegação do Fortaleza foi atacado a cerca de 7 km da Arena Pernambuco. Torcedores de uma organizada do Sport jogaram pedras e bombas.



Seis jogadores ficaram feridos. O lateral Escobar foi quem mais sofreu, com um trauma no crânio e teve que levar 13 pontos na cabeça. Apesar da promessa de punir os responsáveis, até o momento não houve prisão alguma.



A Procuradoria do STJD denunciou o Sport no artigo 213 (deixar de tomar as providências necessárias para prevenir e reprimir desordens nos estádios, invasões de campo e lançamento de objetos) do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD). A pena máxima era de dez partidas, mas houve unanimidade nos votos para que fossem oito.