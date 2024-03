Neuer em ação pela Alemanha, contra a Costa Rica, na última vez que entrou em campo antes de se lesionar - Ina Fassbender / AFP

Publicado 22/03/2024 20:00

Alemanha - A Alemanha enfrentará a França, neste sábado (23), em amistoso internacional, às 17h (de Brasília), em Lyon. A seleção tetracampeã mundial não contará, no entanto, com o goleiro Manuel Neuer, que está com um problema muscular no adutor da coxa esquerda. Apesar do desfalque do arqueiro nesta Data Fifa, o técnico Julian Nagelsmann garante que o jogador do Bayern de Munique será o titular da posição na Eurocopa, que acontece no meio do ano.

"Nós tomamos a decisão. Infelizmente, Neuer está lesionado, mas é uma distensão, e ele só ficará afastado por dez dias, então não vou mudar minha decisão. Ele tem jogado muito bem por um longo tempo, na Champions League e na Bundesliga. É sobre dar clareza ao jogador.", comentou Nagelsmann.

Ainda segundo o treinador, em conversa com o goleiro Ter Stegen, ele garantiu que sua escolha não será afetada pelas atuações do jogador do Barcelona até a Euro começar.

Manuel Neuer tem 117 jogos oficiais pela Alemanha. No currículo pela seleção alemã, o goleiro tem como único título a Copa do Mundo de 2014.

Os amistosos desta Data Fifa de março, contra França e Holanda, serão os últimos da Alemanha antes da estreia na Eurocopa de 2024. A seleção do país-sede faz o primeiro jogo na Euro no dia 14 de junho, contra a Escócia.