Raphinha, jogador do Barcelona e da seleção brasileira - Pau Barrena / AFP

Publicado 22/03/2024 18:44

Espanha - Um dos destaques do elenco do Barcelona, o atacante Raphinha continua chamando atenção do mercado. Além de clubes da Arábia Saudita demonstrarem interesse na contratação do brasileiro, o Tottenham e o Arsenal entraram na briga e também desejam contar com o jogador de 27 anos. As informações são do jornal espanhol "Sport".

Raphinha tem o desejo de permanecer no Barcelona e tem contrato com o clube catalão válido até 2027. Entretanto, a situação financeira do time espanhol é um empecilho, e uma possível saída do brasileiro não é descartada.

Mesmo assim, a Arábia Saudita não é o destino preferido para o jogador. Em janeiro, Raphinha recusou uma oferta vinda do país árabe. Apesar disso, times como Al-Hilal, Al-Ahli, Al-Ittihad e Al-Nassr se mantêm na briga pela contratação no atacante.

Raphinha está no Barcelona desde a última temporada, quando foi comprado do Leeds United, da Inglaterra, por 58 milhões de euros (R$ 316 milhões na cotação da época), com bônus que podem levar o negócio a 67 milhões de euros (R$ 365 milhões na cotação da época). Nesses anos no clube catalão, o brasileiro marcou 15 gols e deu 21 assistências em 78 jogos.