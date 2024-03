Kylian Mbappé - AFP

Kylian MbappéAFP

Publicado 22/03/2024 17:00

França - Em coletiva realizada, nesta sexta, em Lyon, o atacante da seleção francesa e do PSG, Kylian Mbappé, de 25 anos, deu sorrisos, se disse feliz, e desconversou sobre a possibilidade de trocar o clube de Paris pelo Real Madrid no meio do ano.

"Não anunciei nada porque não tinha nada para anunciar. Quando eu tiver algo a anunciar, me apresentarei como homem", afirmou o atacante, na véspera do amistoso entre França e Alemanha.

Mbappé tem contrato com o PSG até junho e já pode assinar um pré-contrato com outro clube e mudar de ares sem qualquer custo. O atacante preferiu falar sobre outro assunto envolvendo o segundo semestre: os Jogos Olímpicos de Parias.

"Sempre tive a mesma ambição, chegar aos Jogos Olímpicos. Mas a decisão final não é minha. Se eu jogar as Olimpíadas, será um sonho, mas se não puder, farei o que me mandaram. A decisão ainda cabe a uma pessoa e ela não me disse sim ou não", disse.