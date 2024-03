Joan Laporta é o presidente do Barcelona - AFP

Publicado 22/03/2024 22:16 | Atualizado 22/03/2024 22:20

Espanha - No dia 27 de janeiro deste ano, o técnico Xavi anunciou que deixaria o Barcelona ao fim da temporada , mas o clube catalão ainda não começou a buscar um substituto. A revelação foi feita pelo próprio presidente do Barça, Joan Laporta, que ainda torce para que Xavi mude de ideia e continue à frente do time.

Em entrevista ao jornal espanhol "Mundo Deportivo", o mandatário foi questionado se Luis Enrique, hoje no PSG, seria uma possibilidade para o cargo de técnico do Barcelona, tendo em vista que já trabalhou no clube. Entretanto, Laporta mostrou que ainda espera uma decisão final de Xavi.

"O Luis é uma pessoa que gosto muito, tem caráter, personalidade, é muito bom, muito dele e gosto desse tipo de gente. Mas não falamos com o Luis nem com ninguém por causa do respeito que temos pelo Xavi. Você vai me dizer: bom, mas isso tem que ser decidido antes porque todos os agentes dos treinadores te dizem isso. Digo que quem quiser vir para o Barça terá que esperar até o fim, porque não vamos mexer em nada até que o Xavi tome a decisão. Se ele decidir sair, quem realmente quer vir para o Barça terá que esperar e vai esperar. Se não esperarem, nada acontece, temos uma solução", disse o presidente do Barcelona.

Xavi fez o anúncio de que deixaria o Barcelona logo após a derrota de virada para o Villarreal por 5 a 3 dentro de casa. Na época, o Barça ainda vinha de eliminação na Copa do Rei, e de uma goleada para o maior rival, Real Madrid, na decisão da Supercopa da Espanha.



Hoje, porém, o time catalão não vive mais uma turbulência. O Barcelona engatou uma sequência de dez jogos sem perder e está nas quartas de final da Liga dos Campeões.

"Sim, sim, sim, sim, (gostaria que Xavi ficasse). Ele já sabe. Eu gostaria que ele continuasse, mas já falei para ele na época, quando ele falou da pressão, que aqui estamos sempre pressionados com o experiência que você tem. Perguntei se havia uma maneira de mudar de ideia, mas eu o vi com uma pressão intransponível que podia ser vista em seu rosto. Então, lhe disse para relaxar se visse dessa forma. Ele continua dizendo que no final da temporada sairia conforme combinamos, mas veremos. Não vamos colocar essa pressão sobre nós mesmos", afirmou Laporta.