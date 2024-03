Treino da seleção brasileira em Wembley - Rafael Ribeiro / CBF

Publicado 22/03/2024 20:31

Inglaterra - O Brasil enfrentará a Inglaterra neste sábado, 23, a partir das 16h (de Brasília), no Wembley Stadium. A transmissão do amistoso entre as duas equipes fica por conta da TV Globo e do SporTV.

O jogo marcará a estreia do técnico Dorival Junior à frente da seleção brasileira. Nos treinos, ele tem variado o time entre os esquemas 4-3-3 e 4-4-2, com muita utilização dos lados de campo.

Para a partida de sábado, a tendência é de que o Brasil entre em campo com: Bento; Danilo, Fabrício Bruno, Beraldo e Wendell; Bruno Guimarães, João Gomes e Lucas Paquetá; Vini Jr, Raphinha e Rodrygo.

DIA DE HOMENAGEM

O jogo contra a Inglaterra será o primeiro da seleção brasileira desde a morte de Zagallo. Tendo isso em vista, a CBF confeccionou um patch especial, que estará na manga da camisa, além de uma flâmula em reverência ao Velho Lobo. A iniciativa é uma forma de homenagear o tetracampeão do mundo

"O Zagallo merece todas as homenagens. Reverenciar a memória dele em um jogo da Seleção, a sua paixão, no estádio de Wembley lotado tem um significado ainda mais especial. É uma justa homenagem da CBF a essa lenda do futebol mundial", afirmou o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, ao site da entidade.

CONVOCADOS DO BRASIL

Goleiros: Bento (Athletico-PR), Léo Jardim (Vasco) e Rafael (São Paulo);

Laterais: Ayrton Lucas (Flamengo), Danilo (Juventus), Wendell (Porto) e Yan Couto (Girona);

Zagueiros: Beraldo (PSG), Bremer (Juventus), Fabrício Bruno (Flamengo) e Murilo (Palmeiras);

Meio-campistas: André (Fluminense), Andreas Pereira (Fulham), Bruno Guimarães (Newcastle), Douglas Luiz (Aston Villa), João Gomes (Wolverhampton), Lucas Paquetá (West Ham) e Pablo Maia (São Paulo);

Atacantes: Endrick (Palmeiras), Galeno (Porto), Pepê (Porto), Raphinha (Barcelona), Richarlison (Tottenham), Rodrygo (Real Madrid), Savinho (Girona) e Vini Jr (Real Madrid).