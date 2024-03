Patch em homenagem a Zagallo na camisa da seleção brasileira - Rafael Ribeiro/CBF

Patch em homenagem a Zagallo na camisa da seleção brasileiraRafael Ribeiro/CBF

Publicado 22/03/2024 16:47

Inglaterra - A seleção brasileira homenageará Zagallo no amistoso contra a Inglaterra, que acontecerá às 16h deste sábado, no Wembley Stadium. Para a partida, a CBF confeccionou um patch especial, que estará na manga da camisa, além de uma flâmula em reverência ao Velho Lobo.

"O Zagallo merece todas as homenagens. Reverenciar a memória dele em um jogo da Seleção, a sua paixão, no estádio de Wembley lotado tem um significado ainda mais especial. É uma justa homenagem da CBF a essa lenda do futebol mundial", afirmou o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, ao site da entidade.

O patch em questão leva uma imagem do Velho Lobo e a frase "Zagallo Eterno". Em "Eterno" na arte, as letras "t" e o segundo "e" foram substituídas pelos números "1" e "3", respectivamente - esta é uma forma de destacar o número 13, que foi eternizado por Zagallo

Zagallo, lenda do futebol brasileiro Divulgação/CBF

Além disso, logo abaixo da frase "Zagallo Eterno", aparecem quatro estrelas. Esta é uma referência aos quatro títulos de Copa do Velho Lobo. Único tetracampeão do mundo, Zagallo venceu o Mundial como jogador (1958 e 1962), como treinador (1970) e como coordenador da Seleção (1994).

"Neste primeiro jogo da seleção brasileira após a morte de Zagallo, não poderíamos deixar de prestar mais uma homenagem, a paixão pela amarelinha que ele fez ecoar pelo mundo, será representada um patch comemorativo, flâmula, placa e também uma homenagem feita pelo próprio Dorival. Precisamos preservar nossa história e valorizar aqueles que fizeram do Brasil a maior seleção do mundo", afirmou o diretor de Marketing da CBF, Lênin Franco.