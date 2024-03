Robinho foi condenado por estupro conta uma jovem, em 2013 - Reprodução

Publicado 22/03/2024 12:05

o ex-jogador foi preso pela Polícia Federal, nesta última quinta-feira (21), em Santos. Ele terá que cumprir no Brasil a condenação de nove anos em regime fechado, por estupro coletivo, em 2013, na Itália. Rio - O destino de Robinho mudou nas últimas horas. Após o Superior Tribunal de Justiça (STJ) solicitar o mandado de prisão,. Ele terá que cumprir no Brasil a condenação de nove anos em regime fechado, por estupro coletivo, em 2013, na Itália.

Robinho foi condenado pela Justiça da Itália a nove anos de prisão, em regime fechado, por estupro contra uma jovem albanesa, em 2013, em Milão. O ex-jogador terá que cumprir, pelo menos, 40% da pena na prisão, antes de progredir para o semi-aberto. Ou seja, três anos e meio. Ele está detido na Penitenciária 2 de Tremembé , no interior de Santos.

Após condenar Robinho, a Justiça da Itália solicitou a extradição, mas o Brasil não extradita cidadãos. Por isso, as autoridades italianas pediram para o ex-jogador cumprir a pena no Brasil. O STJ aprovou e solicitou o mandado de prisão na noite desta última quinta-feira (21). Ele realizou audiência de custódia e exame de corpo de delito, antes de ser encaminhado para o complexo prisional de Tremembé.

A defesa do ex-jogador ainda tenta recorrer no Supremo Tribunal Federal (STF), para que ele aguarde os recursos do processo em liberdade. O primeiro pedido foi negado pelo ministro Luiz Fux. A análise deve ocorrer após o feriado de Páscoa e, até lá, os trâmites da detenção ficam com a Justiça.