Alen Halilovic defende atualmente o Fortuna Sittard, da HolandaDivulgação / Fortuna Sittard

Publicado 22/03/2024 13:40 | Atualizado 22/03/2024 13:58

Espanha - Tratado como "Novo Messi" dentro do Barcelona no início de sua carreira, o meia Alen Halilovic não correspondeu às expectativas criadas sobre ele. Atualmente defendendo o Fortuna Sittard, da Holanda, o croata, de 27 anos, reclamou da pressão que as jovens promessas do futebol sofrem desde o começo de sua trajetória no esporte profissional.

"No início você gosta que falem bem de ti e que te comparem com jogadores tão bons, mas, ao mesmo tempo, esperam muito de você e, com essa idade, acaba sofrendo um pouco. Eu queria mostrar que podia jogar como Modric ou Messi, mas o futebol não funciona assim. Aos jovens de 16 ou 17 anos que passem por algo parecido, que estejam focados em serem eles mesmos", aconselhou Halilovic, em entrevista ao jornal "Marca".

Halilovic chegou ao Barcelona aos 17 anos, quando foi comprado do Dínamo de Zagreb por 5 milhões de euros (R$ 27 milhões na cotação atual). Em seu primeiro ano no clube catalão, fez sua estreia pela equipe profissional e gerou expectativas em todos os envolvidos do time, entretanto, não vingou como o esperado. O croata refletiu sobre seus passos seguintes e demonstrou arrependimento.

"Tinham um bom plano para mim (no Barcelona). No primeiro ano joguei na equipe B para me adaptar. Treinava com a equipe principal. Depois fui emprestado ao Sporting Gijón. Fiz uma boa temporada. Joguei quase todos os jogos. Devia ter ouvido o Barcelona e continuar emprestado na La Liga. Sentia que estava preparado para jogar no time principal do Barcelona e quis sair. Se pudesse mudar alguma coisa na minha carreira, seria ter continuado na Espanha", afirmou Halilovic, que deixou o Barcelona em 2016 para defender o Hamburgo, da Alemanha.

Além de Barcelona, Sporting Gijón e Hamburgo, Halilovic também defendeu as camisas de Las Palmas, Milan, Standard Liège, Heerenveen, Birmingham City, Reading e Rijeka antes de se transferir ao Fortuna Sittard, no começo da temporada. O croata está em boa fase no clube holandês, tendo marcado cinco gols e feito duas assistências em 28 jogos.