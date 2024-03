Danilo - Rafael Ribeiro / CBF

DaniloRafael Ribeiro / CBF

Publicado 22/03/2024 13:30

Rio - Um dos jogadores mais experientes da seleção brasileira, o lateral-direito Danilo, de 32 anos, abordou as condenações de Daniel Alves e Robinho, ex-jogadores da Seleção, por estupro. O atleta afirmou que as situações refletem a sociedade como um todo e reforçou a importância de um aprendizado por parte dos jogadores de futebol.

"Existem julgamentos de todas as partes, é complicado falar. Mas hoje, como o jogador há mais tempo na seleção, é importante que eu fale dentro da amplitude do tema. É importante passar por essa conscientização dentro da base do Brasil, futebol brasileiro passando pela base, mas refletir também só sobre isso acontecer apenas no futebol. É reflexo da sociedade. Nós enquanto atletas de alto nível temos que entender o papel, ações, que elas têm poder maior de influenciar positivamente ou negativamente. Temos que entender o papel de jogar futebol, mas também de servir de exemplo de comportamento, de como lidar fora de campo, para a juventude", afirmou.

Danilo atuou ao lado de Robinho no Santos, em 2010, sendo campeão da Copa do Brasil com o ex-atacante. O jogador também fez parte do elenco da seleção brasileira na última Copa do Mundo, ao lado de Daniel Alves. O veterano também citou a importância de debates em favor da dignidade feminina.

"É importante iniciar essa conscientização, trazer debate para a juventude, se colocando no lugar da mulher de forma mais empática para que tenham mais liberdade de ocupar o espaço que devem ocupar", disse.