Clube inglês pode ser mais um a ser punido com perda de pontosDivulgação / Leicester City

Publicado 22/03/2024 14:45

Inglaterra - Além de Everton e Nottingham Forest , o outro clube inglês pode ser punido pela Premier League por suposto descumprimento de regras do fair play financeiro. O Leicester, campeão nacional em 2016, e que atualmente disputa a Segundona, e ocupa a vice-liderança, foi denunciado pela liga, na última quinta (22). Caso seja penalizado, o clube irá iniciar a disputa da próxima temporada na elite do futebol inglês com pontuação negativa.

É o terceiro caso deste tipo em menos de dois meses. Uma comissão independente irá investigar o caso e, caso seja identificado irregularidades, o Leicester será punido com dedução de pontos quando retornar à primeira divisão do Campeonato Inglês.

O clube ainda não publicou seus balanço da campanha de 2022/23, mas registrou um prejuízo de 125 milhões de libras (R$ 787 milhões) durante os dois anos comerciais anteriores, 20 milhões de libras (R$ 125 milhões) acima do valor permitido.

Em comunicado divulgado no início da tarde desta sexta (22), o Leicester anunciou que iniciou processos judiciais contra a Premier League, organizada pela Associação de Futebol da Inglaterra, e pela English Football League, que gerencia as divisões inferiores do país inglês.



Confira a nota do clube:

O LCFC foi hoje obrigado a iniciar dois processos judiciais urgentes contra a Premier League e a EFL. O LCFC buscará que cada um desses processos seja determinado por um painel jurídico apropriado e totalmente independente.

O Clube está empenhado em garantir que quaisquer acusações contra sejam determinadas de forma adequada e proporcional, de acordo com as regras aplicáveis, pelos órgãos certos e no momento certo.



Embora o LCFC prefira que os procedimentos sejam públicos, para que os seus torcedores e o mundo em geral possam ser informados sobre as questões importantes da governação do futebol que serão consideradas, as regras relevantes exigem que estes procedimentos sejam conduzidos confidencialmente e, portanto, o LCFC não será irá comentar mais sobre nesta fase.



Reafirmamos a posição do Clube de que continuaremos a lutar pelo direito do Leicester City e de todos os clubes de prosseguirem as suas ambições, especialmente quando estas tenham sido razoavelmente e justamente estabelecidas através de realizações desportivas sustentadas.



O Clube observa ainda que às 16h de hoje (13h de Brasília) a EFL emitiu uma notificação pública de que o LCFC foi colocado sob embargo de registro de acordo com suas regras de P&S. A EFL está ciente de que o LCFC contestou o direito da EFL de impor esta restrição, que é ao mesmo tempo restritiva e prematura, restando mais de um quarto do período de relatório de 2023/24 do Clube.