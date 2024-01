Goodison Park é o estádio do Everton, que perdeu pontos por violar regras do fair play financeiro - Divulgação/Everton

Publicado 15/01/2024 19:47

Rio - Nottingham Forest e Everton foram acusados pela Premier League, a liga profissional de futebol do Reino Unido, de violarem as regras de lucro e sustentabilidade da liga (PSR). Os clubes estão sendo investigados e correm risco de sofrer dedução de pontos no Campeonato Inglês. Os clubes têm 14 dias para responder às acusações antes de enfrentaram uma audiência que determinará o veredito, no início de abril.

A liga revelou que Nottingham Forest e Everton "confirmaram à Premier League que violam as regras de lucratividade e sustentabilidade". O Everton já sofreu uma punição de dedução de dez pontos, em novembro do ano passado, e corre o risco de perder mais dez. O Forest sofreria a primeira punição. Com a perda de pontos, hoje, o Everton seria o lanterna, enquanto o Forest seria o penúltimo colocado. Cabe recurso.

"O Nottingham Forest reconhece a declaração da Premier League confirmando que o clube foi hoje acusado de violação das regras de rentabilidade e sustentabilidade da liga. O clube pretende continuar a cooperar totalmente com a Premier League neste assunto e está confiante numa resolução rápida e justa", disse o Forest em comunicado oficial.

As regras do Fair Play Financeiro da Premier League preveem que os clubes podem perder £ 105 milhões de libras (R$ 559 milhões) em um período de três anos ou £ 35 milhões de libras (R$ 186 milhões) por temporada. Além deles, o Newcastle, que anunciou prejuízo de £ 73,4 milhões de libras (R$ 456 milhões) em 2022/23, também está na mira e deve ser investigado.

"Isso se refere a um período que abrange as temporadas 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23. Inclui, portanto, períodos financeiros (2019/20, 2020/21 e 2021/22) para os quais o clube já recebeu uma sanção de 10 pontos. O clube está atualmente recorrendo dessa sanção. A Premier League não possui diretrizes que impeçam um clube de ser sancionado por supostas violações em períodos financeiros que já foram punidos", destacou o Everton.