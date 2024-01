Rodrigo Caetano é alvo da CBF - Foto: Pedro Souza/Atlético

Publicado 15/01/2024 19:21

Rio - Cotado para assumir cargo executivo no departamento de seleções na CBF, o diretor de futebol Rodrigo Caetano, do Atlético-MG, despistou sobre uma possível saída do clube mineiro. O dirigente é um dos nomes preferidos do presidente Ednaldo Rodrigues para a função de gerente de futebol.

O dirigente do Atlético-MG preferiu não comentar sobre o interesse da CBF durante a entrevista coletiva de apresentação do meia Gustavo Scarpa. Além de Rodrigo Caetano, a entidade máxima do futebol brasileiro também mira Mauro Silva, ex-jogador e atual vice-presidente da Federação Paulista de Futebol (FPF).

A CBF deseja contratar um dirigente para assumir a função de gerente de futebol para auxiliar o técnico Dorival Júnior nas questões próximas do campo e também fora. Já o outro cargo seria menos ligado às questões técnicas, mas com representatividade no futebol brasileiro, como um diretor.

O técnico Dorival Júnior já deu o aval para os nomes. O intuito da CBF é definir os novos dirigentes antes da primeira convocação do treinador, prevista para o dia 1º de março. A primeira lista de Dorival será para os amistosos contra Inglaterra e Espanha, nos dias 23 e 26 do mesmo mês.