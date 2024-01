Pep Guardiola, do Manchester City, levou o prêmio The Best de melhor técnico de 2023 - AFP

Pep Guardiola, do Manchester City, levou o prêmio The Best de melhor técnico de 2023AFP

Publicado 15/01/2024 17:03

Pep Guardiola ganhou o prêmio The Best de melhor técnico do mundo em 2023. Esse é o segundo troféu do treinador do Manchester City, que superou Simone Inzaghi, da Inter de Milão, e Luciano Spalletti, ex-Napoli e atualmente na seleção da Itália.



No período levado em conta pela premiação da Fifa (entre dia 19 de dezembro de 2022, após a Copa do Mundo, e 20 de agosto de 2023), Guardiola conquistou Liga dos Campeões, Campeonato Inglês, Copa da Inglaterra e Supercopa da Europa.



Fazia 12 temporadas que Guardiola, considerado um dos maiores técnicos da atualidade, não levava a premiação. A primeira vez foi em 2011, quando ainda comandava o Barcelona de Messi, Iniesta, Xavi. A equipe catalã jogava um grande futebol e encantou o mundo, conquistando a Liga dos Campeões com autoridade.



Naquela época, ainda não existia o prêmio The Best, que só foi criado em 2016. Entretanto, já havia entrega do troféu para o melhor técnico do mundo, cujo nome era Fifa Coach of the Year (Técnico do Ano, em inglês).



"Gostaria de dividir esse momento e esse troféu maravilhoso com os jogadores do Manchester City, e às pessoas que confiam em mim e me apoiaram. Agradeço demais ao meu pai, que está aqui, uma honra gigantesca para mim" disse Guardiola.