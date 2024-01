Ronald em ação durante jogo-treino da seleção brasileira pré-olímpica - Foto: Joilson Marconne / CBF

Publicado 15/01/2024 21:21 | Atualizado 15/01/2024 21:21

Rio - Ronald é um dos nomes de confiança do técnico Ramon Menezes. O volante, não por acaso, é o segundo jogador com mais partidas oficiais disputadas pelas seleções sub-20 e sub-23. Nesse sentido, em entrevista ao site oficial da CBF, ele destacou a sintonia que tem com o treinador.

"Eu e o Ramon, a gente tem uma conexão muito boa. Desde a primeira convocação, a gente tem umas ideias muito parecidas no que diz respeito a caráter, futebol. Ele confia em mim, eu confio nele. E do jeito que eu estiver ajudando a Seleção Brasileira, é o que importa. Entrando no decorrer do jogo ou começando a partida, eu só quero estar ajudando", afirmou Ronald.

Vale lembrar que a Seleção está concentrada na Granja Comary para o Pré-Olímpico, que acontece entre os dias 20 de janeiro e 11 de fevereiro. O Brasil, atual bicampeão olímpico, está no Grupo A, com Venezuela (anfitriã do torneio), Colômbia, Bolívia e Equador.

Os dois primeiros desta fase vão disputar um quadrangular final com os classificados do Grupo B, que conta com Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile e Peru. Os dois melhores do quadrangular garantem vaga nos Jogos Olímpicos de Paris.

"A gente convoca todo o torcedor brasileiro para nos apoiar, para torcer pela gente. Esse campeonato tão difícil e muito importante para o Brasil também. Então, espero que todos estejam com pensamentos positivos, todos estejam torcendo que vai dar tudo certo", disse Ronald.