Troféu do prêmio The Best, da Fifa - Valeriano di Domenico / POOL / AFP

Publicado 15/01/2024 20:30 | Atualizado 15/01/2024 20:31

Inglaterra - Fernando Diniz e Casemiro votaram no prêmio de melhor do mundo do "The Best", da Fifa. O primeiro participou porque era o técnico da seleção brasileira na época da votação. Já o volante participou como o capitão do Brasil.

Na visão de Diniz, Lionel Messi foi o melhor do mundo. Casemiro, por sua vez, apontou o norueguês Erling Haaland como o melhor em 2023. Abaixo, veja como cada um votou:

TOP3 DE FERNANDO DINIZ

1) Lionel Messi

2) Kevin De Bruyne

3) Erling Haaland

TOP3 DE CASEMIRO

1) Erling Haaland

2) Lionel Messi

3) Kylian Mbappé

RESULTADO DA VOTAÇÃO

A votação do Fifa The Best levou em consideração o período de 19 de dezembro de 2022, um dia após a final da Copa do Mundo, e 20 de agosto de 2023, no futebol masculino. No período, Messi atuou tanto pelo PSG quanto pelo Inter Miami, dos Estados Unidos.