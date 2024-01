Guilherme Madruga discursa após vencer o Prêmio Puskas - Foto: Adrian DENNIS / AFP

Publicado 15/01/2024

Inglaterra - Nesta segunda-feira, 15, brasileiro Guilherme Madruga venceu o Prêmio Puskas 2023. Ele levou a honraria pelo gol marcado na vitória do Botafogo-SP sobre o Novorizontino por 1 a 0, em partida válida pela 14ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O volante acertou uma linda bicicleta de fora da área, que encobriu o goleiro e entrou. Abaixo, veja como foi o tento:

"Dia único na minha vida. Com certeza está marcado na minha história e também na memória de todos aqueles que me acompanham desde o começo da minha trajetória. Meu primeiro agradecimento é a Deus, sem Ele não seria possível isso tudo que estou vivendo. Quando eu fiz esse gol, estava emprestado ao Botafogo-SP, e só queria ser comprado. Eu planejei apenas esse objetivo... Deus me concedeu que eu fosse comprado, já fui vendido e hoje foi anunciado que vou disputar a primeira divisão do Campeonato Brasileiro (pelo Cuiabá). Dedico (o prêmio) aos meus familiares, que estão no Brasil, todos reunidos. Realmente é um sonho o que estou vivendo, estar entre meus ídolos. Não esperava isso. Gratidão a Deus. Não foi totalmente diferente do que planejei, mas foi muito melhor", disse Guilherme, após receber o prêmio.

Vale lembrar que Guilherme Madruga foi anunciado como reforço do Cuiabá nesta segunda-feira 15. O contrato do volante com o Dourado é válido até o fim de 2028.

Para vencer o prêmio, Madruga desbancou os gols de Nuno Santos, do Sporting de Portugal, e de Julio Enciso, do Brighton da Inglaterra. Abaixo, veja como foi cada um:

