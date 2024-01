Biometria facial no Estádio Nilton Santos, a casa do Botafogo - Foto: Divulgação/Botafogo

Publicado 15/01/2024 17:01 | Atualizado 15/01/2024 17:03

Rio - Nesta segunda-feira, 15, o Botafogo anunciou que utilizará o sistema de biometria facial no Estádio Nilton Santos em 2024. De acordo com o Alvinegro, o programa de reconhecimento facial será da empresa Bepass. O objetivo do clube é oferecer segurança e mais agilidade no acesso ao estádio.

"Nossa torcida bateu todos os recordes de público no último ano, estamos investindo em tecnologia de ponta para aumentar a conveniência e a facilidade para o acesso ao Estádio. Esse é mais um avanço em uma série de transformações lideradas pelo John, que estão em curso dentro no nosso planejamento estratégico. O torcedor pode esperar uma experiência cada vez mais simples e segura", afirmou o Head de Marketing do Botafogo, Pedro Souto, ao site oficial do clube.

O novo sistema será implementado no decorrer do Campeonato Carioca. Além disso, o Botafogo comunicou que a tecnologia estará presente em todas as 96 catracas do estádio no início do Campeonato Brasileiro.

“Nossa ideia é proporcionar agilidade na entrada dos torcedores, já que a leitura da face acontece em menos de três segundos, além da facilidade até porque a própria face é a entrada, não sendo necessário apresentar nenhum documento ou QRCode”, disse Ricardo Cadar, fundador e CEO da Bepass, ao site do Botafogo.