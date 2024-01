Tiquinho Soares foi punido pelo TJD-RJ em março de 2023 e ainda tem três jogos a cumprir - vitor silva/botafogo

Tiquinho Soares foi punido pelo TJD-RJ em março de 2023 e ainda tem três jogos a cumprirvitor silva/botafogo

Publicado 15/01/2024 13:20

as três primeiras rodadas do Botafogo no Campeonato Carioca. O Tribunal de Justiça Desportiva do Rio (TJD-RJ) não aceitou o pedido da defesa do Glorioso para a conversão

Tiquinho é mais um jogador que não ficará à disposição do técnico Tiago Nunes para. O Tribunal de Justiça Desportiva do Rio (TJD-RJ) não aceitou o pedido da defesa do Glorioso para a conversão da pena ainda a cumprir em pagamento de cestas básicas.

A decisão da presidente do Tribunal, Renata Mansur Bacel, foi a mesma de Marçal . Assim como no caso do lateral, ela ressaltou em dois momentos que "a conversão em cestas básicas, por ora" não seria aceita, por considerar a troca desproporcional.

Ou seja, o departamento jurídico do Botafogo pode conseguir a liberação dos dois jogadores em outro momento, quando faltarem duas ou uma partida a cumprir.



Tiquinho foi punido em março de 2023 com oito jogos de suspensão por "ato hostil" e "ofensa" ao árbitro Tarcizo Pinheiro Caetano, no clássico com o Flamengo, em Brasília, pela Taça Guanabara, em fevereiro. Entretanto, o Botafogo conseguiu redução da pena inicial, caindo para cinco.



Como os dois disputaram duas partidas graças a um efeito suspensivo, agora tem mais três a cumprir, assim como Marçal.