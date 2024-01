Após pesadelo em 2023, John Textor vê necessidade de mudar o perfil do elenco do Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Após pesadelo em 2023, John Textor vê necessidade de mudar o perfil do elenco do BotafogoVitor Silva / Botafogo

Publicado 15/01/2024 11:14

Rio - Perto de anunciar o lateral-direito Wilson Manafá, de 29 anos, e negociando com o volante Allan, de 33 anos, o Botafogo deverá priorizar a contratação de um apoiador para encerrar o elenco neste começo de temporada. As informações são do portal "GE".

A posição é uma das prioridades do Alvinegro que acabou não conseguindo fechar com Cristian Medina, de 21 anos, do Boca Juniors, e nem com Benjamín Rollheiser, de 23 anos, do Estudiantes. Outros nomes vem sendo avaliados.

O Botafogo busca um reforço para o setor para dividir a responsabilidade com Eduardo. O jogador, de 34 anos, chegou a ser um dos destaques do Alvinegro no ano passado, mas sentiu o desgaste da reta final da temporada e teve uma grande oscilação.

Até o momento, o clube carioca anunciou cinco reforços nesta janela de transferência: o goleiro John, os zagueiros Lucas Halter e Alexander Barboza e os atacantes Jefferson Savarino e Jeffinho.