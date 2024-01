Caio Alexandre foi um dos destaques do Fortaleza na última temporada - Divulgação / Fortaleza

Publicado 15/01/2024 15:20 | Atualizado 15/01/2024 15:23

Rio - O Botafogo receberá uma quantia pela venda de Caio Alexandre do Fortaleza ao Bahia, já que o Alvinegro tem 40% dos direitos econômicos do atleta. O time baiano acertou a compra do volante por R$ 24,3 milhões, de acordo com o jornalista Paulo Vinicius Coelho. Com isso, o clube carioca poderá contar com algo em torno de R$ 10 milhões a mais no caixa.

Além disso, o Botafogo ainda receberá o valor do mecanismo da solidariedade, que será calculado de acordo com o tempo que Caio Alexandre ficou nas divisões de base do clube.

O volante vestiu a camisa alvinegra até 2020. Em seguida, se transferiu ao Vancouver Whitecaps, do Canadá, que também receberá dinheiro pela venda. O time canadense possui 10% dos direitos econômicos de Caio Alexandre.

Em 2023, ele foi destaque da equipe do Fortaleza no Campeonato Brasileiro e na Sul-Americana. No clube desde o ano retrasado, fez ao todo 77 jogos, com seis gols e seis assistências.