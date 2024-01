Chay, do Botafogo, foi emprestado ao Guarani até o fim de 2024 - Divulgação/Guarani

Chay, do Botafogo, foi emprestado ao Guarani até o fim de 2024Divulgação/Guarani

Publicado 14/01/2024 20:02

Rio - O Guarani anunciou a contratação do meia-atacante Chay, de 33 anos, para a temporada 2024. O jogador, que pertence ao Botafogo, chega por empréstimo à equipe de Campinas até o final do ano.

Chay esteve junto ao superintendente do Guarani, Juliano Camargo, em sua passagem pelo Ceará em 2023, também na Série B do Brasileirão. O jogador terminou a temporada com dois gols e duas assistências em 36 jogos pelo Vozão.

Com a camisa do Botafogo, Chay foi o principal nome da campanha do título da Série B de 2021, mas acabou sendo cedido ao Cruzeiro na temporada após perder espaço com Luís Castro. Na passagem pelo Alvinegro, foram 50 jogos, marcou oito gols e deu 11 assistências.

Os salários serão divididos entre as equipes e o Guarani tem cláusula para assinar em definitivo ao fim do ano, quando acabará seu contrato com o Botafogo.