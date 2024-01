Após pesadelo em 2023, John Textor vê necessidade de mudar o perfil do elenco do Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 14/01/2024 11:07 | Atualizado 14/01/2024 11:19

busca por jogadores mais velozes e técnicos, a diretoria da SAF alvinegra já liberou 10 nomes, inclusive mudando os rumos de negociações, e anunciou cinco reforços, com outros a caminho ou negociando. Botafogo resolveu mudar após a decepção com a perda do título do Brasileirão de 2023 e acelerou a reformulação do elenco que começou a ser montado há um ano e meio. Com um novo perfil traçado junto ao técnico Tiago Nunes, de, a diretoria da SAF alvinegra já liberou 10 nomes, inclusive mudando os rumos de negociações, e anunciou cinco reforços, com outros a caminho ou negociando.

O setor mais afetado foi a defesa, que começa 2024 com apenas um dos titulares de 2023: Marçal . Ao mesmo tempo, dois nomes saíram porque foram vendidos ao Lyon, clube que também pertence a John Textor: Lucas Perri e Adryelson.

Por outro lado, Di Plácido estava fora dos planos e não renovou, enquanto Cuesta era opção, mas não é mais diante da mudança do perfil e será liberado. Mesma situação com Gabriel Pires. Inicialmente, o Botafogo negociou com o Benfica para mantê-lo ao fim do empréstimo, mas Textor mudou de ideia diante da necessidade de dar novas características à equipe, e encerrou as negociações.



Do meio para a frente, Luis Henrique, Diego Costa e Lucas Fernandes não renovaram o contrato. Enquanto Carlos Alberto foi jogar no RWD Molenbeek, outro clube do empresário americano. Mesma situação de Philipe Sampaio.



Em contrapartida, chegaram Jeffinho e Savarino para o ataque, Lucas Halter e Alexander Barboza para a defesa, já com as características de mais velocidade e técnica. Os dois zagueiros, inclusive, podem ser mais úteis numa marcação mais adiantada do time. E no gol, Jhon chegou.

Para a lateral, uma das prioridades, o português Manafá é a aposta e está perto do anúncio. Já no meio, ainda sem nomes confirmados, Allan e Gregore são os que mais agradam.