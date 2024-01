Lucas Halter trabalhou com Tiago Nunes no Athletico-PR e reencontra treinador no Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 13/01/2024 10:42

dependerá da comissão técnica definir se o zagueiro jogará na quarta-feira (17) contra o Madureira, às 19h, no Nilton Santos, pela primeira rodada do Campeonato Carioca.

Mais um reforço do Botafogo já tem condições legais de estrear pelo Botafogo. Lucas Halter teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e está regularizado. Agora, dependerá da comissão técnica definir se o zagueiro jogará na quarta-feira (17) contra o Madureira, às 19h, no Nilton Santos, pela primeira rodada do Campeonato Carioca.



Antes dele, o Glorioso também conseguiu a regularização de Jeffinho , outro que fica à disposição.

Dos cinco reforços, Alexander Barboza é outro que foi inscrito no Carioca, mas que ainda depende de envio de documentos para ter o nome publicado no BID.



Por outro lado, o Botafogo já sabe que não terá Jhon e Savarino inscritos a tempo. Os dois, assim como as outras contratações, já treinam com o grupo.